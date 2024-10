Cinisello Balsamo, al’ospedale Bassini inaugurata la nuova e tecnologica Cardiologia (Di sabato 26 ottobre 2024) Cinisello Balsamo (Milano), 26 ottobre 2024 – Rinnovata, tecnologica e su misura di degente. È stata inaugurata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo la nuova unità di cura cardiologica. Oltre 770 metri quadri per un’unità moderna dedicata ai pazienti cardiologici critici, con 6 posti letto, un posto isolato e un sistema avanzato di gestione della pressione per persone immunodepresse o infette, monitoraggio continuo e accesso in tempo reale ai dati di ogni paziente, integrandoli nella cartella clinica elettronica regionale. Particolare attenzione è stata posta alla scelta qualitativa di tutti i singoli componenti tecnologici e informatici per migliorare sia l’efficienza delle cure che il comfort dei degenti. Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, al’ospedale Bassini inaugurata la nuova e tecnologica Cardiologia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Milano), 26 ottobre 2024 – Rinnovata,e su misura di degente. È stataall’ospedaledilaunità di cura cardiologica. Oltre 770 metri quadri per un’unità moderna dedicata ai pazienti cardiologici critici, con 6 posti letto, un posto isolato e un sistema avanzato di gestione della pressione per persone immunodepresse o infette, monitoraggio continuo e accesso in tempo reale ai dati di ogni paziente, integrandoli nella cartella clinica elettronica regionale. Particolare attenzione è stata posta alla scelta qualitativa di tutti i singoli componenti tecnologici e informatici per migliorare sia l’efficienza delle cure che il comfort dei degenti.

Milano - smottamento in uno scavo : uomo rimane sotto le macerie a Cinisello Balsamo - (Adnkronos) – Un grave smottamento si è verificato in uno scavo situato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e un uomo è rimasto sepolto sotto le macerie. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre: ... (Webmagazine24.it)

