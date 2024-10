Chi è Carmine Gallo, il superpoliziotto finito in manette per le banche dati violate (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – La prima, lunghissima, vita nella polizia. La seconda, iniziata nel 2018, da amministratore delegato di una società specializzata in analisi antifrode per imprese e investigazioni private con sede tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele. Ecco l'identikit di Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto finito ai domiciliari nella giornata di venerdì 25 ottobre con l'accusa di aver preso parte a un'associazione a delinquere finalizzata agli accessi abusivi di banche dati strategiche nazionali per carpire informazioni sensibili e segrete e venderle al miglior offerente. Ilgiorno.it - Chi è Carmine Gallo, il superpoliziotto finito in manette per le banche dati violate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – La prima, lunghissima, vita nella polizia. La seconda, iniziata nel 2018, da amministratore delegato di una società specializzata in analisi antifrode per imprese e investigazioni private con sede tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele. Ecco l'identikit di, l'exai domiciliari nella giornata di venerdì 25 ottobre con l'accusa di aver preso parte a un'associazione a delinquere finalizzata agli accessi abusivi distrategiche nazionali per carpire informazioni sensibili e segrete e venderle al miglior offerente.

