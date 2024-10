Bertotto prepara la sfida al Crotone: “Squadra di valore, noi in linea con la nostra crescita” (Di sabato 26 ottobre 2024) Valerio Bertotto, allenatore del Giugliano, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Crotone: “Affrontiamo una Squadra ben allenata da un tecnico che stimo particolarmente. Al netto dell’ultima sconfitta, devo dire che stiamo disputando una stagione meravigliosa. Ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare, fa parte del percorso di crescita, ma fortunatamente ho un L'articolo Bertotto prepara la sfida al Crotone: “Squadra di valore, noi in linea con la nostra crescita” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Bertotto prepara la sfida al Crotone: “Squadra di valore, noi in linea con la nostra crescita” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Valerio, allenatore del Giugliano, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il: “Affrontiamo unaben allenata da un tecnico che stimo particolarmente. Al netto dell’ultima sconfitta, devo dire che stiamo disputando una stagione meravigliosa. Ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare, fa parte del percorso di, ma fortunatamente ho un L'articololaal: “di, noi incon la” Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano, il tour nelle scuole per avvicinare i bambini al club - Giugliano calcio e scuole del territorio: un binomio che si rinnova. La società gialloblu ha comunicato che, in occasione della gara casalinga contro il Crotone, proseguirà il ... (ilmattino.it)

Crotone, Longo: "Taranto camaleontico, poi abbiamo preso le contromisure" - Il Crotone vince in rimonta contro il Taranto e puntella la panchina di Emilio Longo. Il tecnico, ai microfoni di Antenna Sud, ammette le difficoltà avute dalla sua squadra: "Il ... (tuttoc.com)

Avellino, contro la Juve Biancolino cerca la quarta vittoria - Il treno ad alta velocità dell'Avellino di Raffaele Biancolino, partito in sordina da Torre del Greco prima di asfaltare con prepotenza gli ostacoli Foggia, Crotone e Casertana, ... (ilmattino.it)

Serie C, il punto sulle panchine: Clotet alla Triestina. A Latina esonerato Padalino - Se in Serie C si è vissuta una tranquilla estate, con la sola eccezione del caso Ancona, i mesi successivi sono stati decisamente movimentati,. (tuttomercatoweb.com)