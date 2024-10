Ilgiorno.it - Beko Europe, il futuro fa paura. I vertici aziendali convocati a Roma

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultimo incontro con l’azienda si era svolto lo scorso 25 giugno. Da allora i sindacati non hanno più avuto modo di interfacciarsi con la nuova proprietà di, che ad aprile ha preso il posto di Whirlpool. Ma il 7 novembre ci sarà finalmente una nuova occasione, utile - questo è l’auspicio delle parti sociali - per avere qualche informazione concreta sulle intenzioni dinei siti italiani. In quella data si terrà un tavolo istituzionale apresso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, convocato su indicazione del ministro Adolfo Urso. L’annuncio è giunto nelle scorse ore, proprio in seguito alle assemblee che si sono svolte presso il sitodi Cassinetta di Biandronno, la più importante fabbrica di elettrodomestici in Italia. Incontro da cui sono emerse tutte le preoccupazioni dei circa 2.200 dipendenti.