Bastianini vince la Sprint Race di MotoGP in Thailandia, Martin 2° davanti a Bagnaia: +22 ora per Jorge (Di sabato 26 ottobre 2024) Uno strepitoso Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race di Thailandia sul circuito di Buriram, precedendo Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Lo spagnolo guadagna dunque altri due punti nella classifica del Mondiale di MotoGP, portando il proprio vantaggio sul torinese a 22 punti. Fanpage.it - Bastianini vince la Sprint Race di MotoGP in Thailandia, Martin 2° davanti a Bagnaia: +22 ora per Jorge Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Uno strepitoso Eneaha vinto ladisul circuito di Buriram, precedendoe Pecco. Lo spagnolo guadagna dunque altri due punti nella classifica del Mondiale di, portando il proprio vantaggio sul torinese a 22 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP Sprint GP Thailandia 2024 : risultati e ordine di arrivo - vince Bastianini - Martin batte Bagnaia - I risultati e l’ordine di arrivo della Sprint del GP di Thailandia 2024, diciottesimo appuntamento della stagione di MotoGP. A Buriram vince Enea Bastianini, che approfitta delle scaramucce tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia al via per prendere ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si prende la pole davanti a Bastianini! Martin cade - alle 10.00 la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

MotoGp - Bastianini terzo nella 'sprint race' di Phillip Island - La Sprint Race del Gran Premio d’Australia ha visto il Ducati Lenovo Team sul podio grazie al terzo posto di Enea Bastianini, che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra Francesco Bagnaia, quarto al traguardo. Bastianini è ... (Today.it)

MotoGp - Bastianini terzo nella 'sprint race' di Phillip Island - La Sprint Race del Gran Premio d’Australia ha visto il Ducati Lenovo Team sul podio grazie al terzo posto di Enea Bastianini, che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra Francesco Bagnaia, quarto al traguardo. Bastianini è ... (Riminitoday.it)