Attacco hacker all’Isa violati i sistemi informatici

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bastia Umbra (Perugia), 26 ottobre 2024 –alla ISA spa. Lo hanno reso noto i vertici dell’azienda di Bastia Umbra che hanno comunicato di aver subito un’intrusione informatica che ha consentito agli autori del grave atto di accedere al software e acquisire alcuni dati aziendali. L’accesso – viene ancora rilevato in una stringata nota dell’azienda - è avvenuto il 22 ottobre scorso e sono ancora in fase di accertamento le modalità mediante le quali gli aggressori sono riusciti a violare idell’azienda. ISA spa, dal canto suo, ha provveduto a isolare il sistema informatico per impedire ogni ulteriore possibile azione da parte degli aggressorie sta inoltre collaborando attivamente con le autorità competenti, a cominciare dalla Polizia postale al fine di individuare i responsabili dell’intrusione informatica.