Calciomercato.it - Arriva la conferma per Daniel Maldini: “Lo stiamo seguendo”

(Di sabato 26 ottobre 2024)continua ad essere un nome molto chiacchierato sul mercato:ladel dirigente, lo stannoApprezzato dalle big, convocato da Spalletti in Nazionale, coccolato da Galliani al Monza.vive l’anno che può essere della sua definitiva consacrazione come calciatore di alto livello.laper: “Lo” (LaPresse) – Calciomercato.itDopo aver saltato l’ultimo match per infortunio, il centrocampista dei brianzolo si accomoderà in panchina domani contro il Venezia, pronto ad entrare in campo in caso di necessità . Intanto le voci sul suo futuro continuano e tra le squadre che lo seguono si inserisce anche l’Atalanta. La Dea è la società perfetta per far esplodere calciatori che sono in rampa di lancio eè tra questi.