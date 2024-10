Appalti Montblanc, tende operaie nella via del lusso (Di sabato 26 ottobre 2024) “Non siamo usa e getta”. Lo striscione esposto dagli operai migranti accanto alle tre tende montate in via Tornabuoni, la strada più chic di Firenze satura di boutique del lusso, Appalti Montblanc, tende operaie nella via del lusso il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Appalti Montblanc, tende operaie nella via del lusso Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Non siamo usa e getta”. Lo striscione esposto dagli operai migranti accanto alle tremontate in via Tornabuoni, la strada più chic di Firenze satura di boutique delvia delil manifesto.

