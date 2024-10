Gaeta.it - Ammodernamento tecnologico per l’Ulss 9 Scaligera: investimenti per servizi sanitari all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Azienda Ulss 9ha intrapreso un ambizioso progetto didel suo parco, sostenuto anche dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Questo investimento include l’acquisto di nuove attrezzature diagnostiche nel campo della radiologia, un passo fondamentale per garantiredi elevata qualità. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo importante potenziamento e i benefici che porterà ai cittadini assistiti.significativi nell’innovazione tecnologicaha recentemente annunciato un investimento complessivo di quasi 4 milioni e mezzo di euro per l’acquisto di 13 nuove attrezzature diagnostiche.