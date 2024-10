Lortica.it - 55 anni di passione fotografica: il foto club “La Chimera” festeggia con una mostra collettiva

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giovedì 14 novembre, il“La” festeggerà il suo 55°versario, un traguardo significativo per un’associazioneche ha saputo superare anche la sfida di un difficile cambio di sede. Come avviene ogni cinque, abbiamo organizzato unache vedrà la partecipazione di soci del: Simone Angiulli, Ugo Baldesi, Enrico Borgogni, Valentina Casi, Glauco Ciacci, Aldo Luthini, Giuseppe Manno, Eugenio Piccioli, Felice Rogialli, Alberto Santoni e Bruno Tavanti. Quest’anno, oltre allegrafie amatoriali, abbiamo deciso di allestire anche una sezione dedicata a immagini storiche in onore del compianto Piero Franchini, Vicepresidente e membro storico del nostro sodalizio. Piero era particolarmente affezionato all’archivio e si impegnava conper valorizzare e condividere la storia di Arezzo attraverso lagrafia.