“Voto di scambio e legami mafia-politica a Bari”, al maxiprocesso ok a tutte le parti civili. Non ammesse le chat criptate degli imputati (Di venerdì 25 ottobre 2024) ammesse tutte le richieste di costituzione di parte civile. Escluso, per il momento, l’utilizzo delle chat criptate depositate dalla procura. Sono le gedizioni del gup Giuseppe De Salvatore al processo nato dall’inchiesta ribattezzata “Codice interno“, che nel febbraio scorso ha terremotato la città di Bari. Ben 109 gli imputati nel procedimento, celebrato col rito abbreviato, sui presunti intrecci tra mafia, politica e imprenditoria cittadina. Tra le parti civili che si sono costituite ci sono anche il Comune di Bari, la Regione Puglia, l’associazione antimafia Libera, i ministeri dell’Interno e della Giustizia e le municipalizzate Amgas e Amtab. Ilfattoquotidiano.it - “Voto di scambio e legami mafia-politica a Bari”, al maxiprocesso ok a tutte le parti civili. Non ammesse le chat criptate degli imputati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)le richieste di costituzione di parte civile. Escluso, per il momento, l’utilizzo delledepositate dalla procura. Sono le gedizioni del gup Giuseppe De Salvatore al processo nato dall’inchiesta ribattezzata “Codice interno“, che nel febbraio scorso ha terremotato la città di. Ben 109 glinel procedimento, celebrato col rito abbreviato, sui presunti intrecci trae imprenditoria cittadina. Tra leche si sono costituite ci sono anche il Comune di, la Regione Puglia, l’associazione antiLibera, i ministeri dell’Interno e della Giustizia e le municipalizzate Amgas e Amtab.

