Virtus battere Lucca per tornare a sorridere Il ds Voltolini | Piena fiducia nel nostro coach

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In casa Stosail momento è complicato. Le tre sconfitte consecutive, ma soprattutto la brutta prestazione di Arezzo, hanno lasciato il segno in negativo e la prossima partita interna conha già il sapore dello spareggio. "La partita di Arezzo ha lasciato tutti amareggiati – commenta il ds(nella foto insieme aEvangelisti) – in primis la società, ma anche l’allenatore ed i giocatori stessi, consapevoli che una prestazione così opaca è difficilmente spiegabile. Il problema non è stata la sconfitta, ma il modo in cui è maturata. Adesso dobbiamo voltare pagina e riavvolgendo il nastro, fino a due settimane fa abbiamo dimostrato di avere dei valori tecnici importanti, che a partire da domenica dobbiamo ritirare fuori.