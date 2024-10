VIDEO Regionali Umbria, Marghetti: "Lista con i migliori possibili, puntiamo alla doppia cifra" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Presentata oggi la Lista della Lega a sostegno della candidatura di Donatella Tesei alla presidenza della Regione Umbria. Perugiatoday.it - VIDEO Regionali Umbria, Marghetti: "Lista con i migliori possibili, puntiamo alla doppia cifra" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Presentata oggi ladella Lega a sostegno della candidatura di Donatella Teseipresidenza della Regione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investe e travolge il cane del quartiere : denunciato automobilista. Il video ripreso da telecamere di sorveglianza - Investe e travolge in cane del quartiere: segnalato dai cittadini, la polizia individua il conducente dell'auto e scatta la denuncia. Il video ripreso da telecamere di sorveglianza.... (Quotidianodipuglia.it)

Damiano David canta Silverlines da Jimmy Fallon : il video del debutto solista in America - Damiano David ha fatto il suo debutto sulla TV statunitense esibendosi sul suo nuovo singolo Silverlines a The Tonight Show di Jimmy Fallon, ecco il video dell'esibizione.Continua a leggere (Fanpage.it)

VIDEO | La battaglia in difesa dei cervi non si ferma : a Pescara la grande manifestazione animalista - Associazioni, partiti e cittadini in piazza il 2 novembre per chiedere ancora una volta il ritiro della delibera regionale che autorizza la “caccia al cervo” attualmente ferma davanti al consiglio di Stato che il 7 novembre si esprimerà sul se ... (Ilpescara.it)

Carabinieri salvano un automobilista disabile a Imola | VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Tra i tanti interventi effettuati nella notte, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Imola hanno tratto in salvo un automobilista italiano sulla sessantina. È successo alle ore 21.15 circa ... (Bolognatoday.it)