Umilia e picchia la moglie, poi la spinge nella cuccia del cane. Denunciato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siena, 25 ottobre 2024 – Maltrattata. Umiliata per mesi. Costretta persino ad uscire in strada senza vestiti, indossando solo mutande e canottiera. Come se fosse stata una poco di buono. Quella l’accusa che un uomo ha rivolto per mesi alla moglie, picchiandola e buttandola persino sopra la cuccia del cane. Imponendole di mettersi a quattro zampe. Lei l’ha Denunciato e portato davanti al giudice, attraverso il suo avvocato Manfredi Biotti. Ieri l’udienza dal gup Sonia Caravelli (la parte offesa era presente) che ha rinviato l’udienza di una settimana: possibile il patteggiamento o, comunque, un rito alternativo. Quello descritto dalla donna è un incubo. L’inferno in terra. Fatto di botte, offese e minacce, anche ai suoi figli, entrambi minorenni. Oltre un anno, sono durate, secondo l’accusa. Iniziate nell’estate 2022 e proseguite fino al gennaio scorso. Lanazione.it - Umilia e picchia la moglie, poi la spinge nella cuccia del cane. Denunciato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siena, 25 ottobre 2024 – Maltrattata.ta per mesi. Costretta persino ad uscire in strada senza vestiti, indossando solo mutande e canottiera. Come se fosse stata una poco di buono. Quella l’accusa che un uomo ha rivolto per mesi allandola e buttandola persino sopra ladel. Imponendole di mettersi a quattro zampe. Lei l’hae portato davanti al giudice, attraverso il suo avvocato Manfredi Biotti. Ieri l’udienza dal gup Sonia Caravelli (la parte offesa era presente) che ha rinviato l’udienza di una settimana: possibile il patteggiamento o, comunque, un rito alternativo. Quello descritto dalla donna è un incubo. L’inferno in terra. Fatto di botte, offese e minacce, anche ai suoi figli, entrambi minorenni. Oltre un anno, sono durate, secondo l’accusa. Iniziate nell’estate 2022 e proseguite fino al gennaio scorso.

