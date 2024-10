Inter-news.it - UFFICIALE – Bologna-Milan rinviata causa allerta meteo! Le ultime

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La partita di Serie A tra, inizialmente prevista per sabato allo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmentea data da destinarsi.– La notizia era già nell’aria, mancava solo l’ufficialità. Adesso è tutto confermato:della nona giornata di Serie A non si giocherà. La decisione è arrivata in risposta alle condizioni critiche del territorio, con la città diattualmente inarancione per rischio idrogeologico. Le autorità locali e la Lega Serie A hanno quindi optato per il rinvio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti. La città è già stata provata in passato da emergenze climatiche simili, e la nuova ondata di maltempo ha portato il sindaco a prendere misure precauzionali, inclusa la chiusura delle scuole.