TS – La Serie A per la Lega del Filo d’oro (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 23:16:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Torna in questo weekend la campagna “Spazio ai sogni” della Lega del Filo d’oro, sostenuta in da tutta la Serie A e dai messaggi di alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano: l’obiettivo è contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’oro, che da sessant’anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività del Centro Diagnostico della Lega del Filo d’oro. Sono Gigio Donnarumma, Alex Meret, Daniele Padelli, Ivan Provedel e Samir Handanovic, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, i testimonial della campagna, insieme ad amici storici della Lega del Filo d’oro quali Renzo Arbore e Neri Marcorè con lo chef Filippo La Mantia. Justcalcio.com - TS – La Serie A per la Lega del Filo d’oro Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 23:16:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Torna in questo weekend la campagna “Spazio ai sogni” delladel, sostenuta in da tutta laA e dai messaggi di alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano: l’obiettivo è contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere ladel, che da sessant’anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività del Centro Diagnostico delladel. Sono Gigio Donnarumma, Alex Meret, Daniele Padelli, Ivan Provedel e Samir Handanovic, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, i testimonial della campagna, insieme ad amici storici delladelquali Renzo Arbore e Neri Marcorè con lo chef Filippo La Mantia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lega Serie A : convocata per lunedì 28 ottobre una assemblea d’urgenza - È stata convocata in via d’urgenza ed esclusivamente in videoconferenza per lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 15.45 in prima convocazione e all’occorrenza anche alle ore 17.45 in seconda convocazione, l’assemblea della Lega di Serie A. All’ordine del ... (Sportface.it)

Casini - Lega Serie A : "Sorpresi dal sindaco - non possiamo fare molto". Poi la battuta : "Ipotesi recupero a Natale" - Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato al termine del CdA d`urgenza tenuto contestualmente all`assemblea di oggi: ovviamente,... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan - ecco il comunicato ufficiale di Lega Serie A - Bologna-Milan, gara della nona giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi. Ecco il comunicato ufficiale della Lega (Pianetamilan.it)

Bologna-Milan è stata rinviata : la decisione della Lega Serie A. I dubbi sull’allerta meteo e la tragedia allo stabilimento Toyota - La Lega Serie A, riunita a Milano ha deciso di rinviare a data da destinarsi Bologna-Milan, in programma per sabato alle 18. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva spinto per un annullamento della partita ma la Lega si era riservata di ... (Open.online)