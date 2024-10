Thiago Motta contro Allegri: l'inutile dibattito alimentato dagli anti-allegriani (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima sconfitta della nuova Juventus, peraltro maturata al termine di una prestazione molto insufficiente contro lo Stoccarda, ha acceso il dibattito sull'inizio di Thiago Motta messo in parallelo con l'andamento di Massimiliano Allegri. Discussione sterile e inutile, ma il paradosso è che dal fischio finale del match perso allo Stadium contro i tedeschi a parlare del passato, e cioè di Allegri, siano soprattutto coloro che più si sono distinti nell'ultima stagione nelle critiche all'allenatore livornese, poi esonerato per giusta causa dopo la finale vinta di Coppa Italia. Quasi uno sbarramento preventivo come se discutere di eventuali errori di Thiago Motta nei primi cento giorni juventini fosse vietato, oppure possibile unicamente in presenza di una patente di legittimità : facevi parte di chi massacrava Allegri quotidianamente? Puoi. Panorama.it - Thiago Motta contro Allegri: l'inutile dibattito alimentato dagli anti-allegriani Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prima sconfitta della nuova Juventus, peraltro maturata al termine di una prestazione molto insufficientelo Stoccarda, ha acceso ilsull'inizio dimesso in parallelo con l'andamento di Massimiliano. Discussione sterile e, ma il paradosso è che dal fischio finale del match perso allo Stadiumi tedeschi a parlare del passato, e cioè di, siano soprattutto coloro che più si sono distinti nell'ultima stagione nelle critiche all'allenatore livornese, poi esonerato per giusta causa dopo la finale vinta di Coppa Italia. Quasi uno sbarramento preventivo come se discutere di eventuali errori dinei primi cento giorni juventini fosse vietato, oppure possibile unicamente in presenza di una patente di legittimità : facevi parte di chi massacravaquotidianamente? Puoi.

