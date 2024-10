Teo Mammucari Rifiuta Caterina Balivo: Ecco Per Quale Motivo! (Di venerdì 25 ottobre 2024) Teo Mammucari ha ufficialmente Rifiutato Caterina Balivo. Ecco che cosa è accaduto! Durante la puntata de La Volta Buona su Rai Uno, Caterina Balivo ha rivelato un curioso retroscena che ha coinvolto Teo Mammucari. Nel bel mezzo di una discussione su Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci, è emerso il nome del conduttore romano, scatenando un momento di imbarazzo e rivelazioni. A sorpresa, la Balivo ha svelato che Mammucari era stato invitato come ospite nel suo programma, ma ha declinato per una questione di compenso. Il tutto è partito quando Anastasia Kuzmina, ballerina professionista, ha nominato Mammucari durante la chiacchierata. Francesco Paolantoni, convinto che Mammucari fosse già stato ospite di La Volta Buona, ha fatto un commento sul fatto che lui e Kuzmina fossero apparsi insieme. Gossipnews.tv - Teo Mammucari Rifiuta Caterina Balivo: Ecco Per Quale Motivo! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Teoha ufficialmentetoche cosa è accaduto! Durante la puntata de La Volta Buona su Rai Uno,ha rivelato un curioso retroscena che ha coinvolto Teo. Nel bel mezzo di una discussione su Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci, è emerso il nome del conduttore romano, scatenando un momento di imbarazzo e rivelazioni. A sorpresa, laha svelato cheera stato invitato come ospite nel suo programma, ma ha declinato per una questione di compenso. Il tutto è partito quando Anastasia Kuzmina, ballerina professionista, ha nominatodurante la chiacchierata. Francesco Paolantoni, convinto chefosse già stato ospite di La Volta Buona, ha fatto un commento sul fatto che lui e Kuzmina fossero apparsi insieme.

