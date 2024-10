Zonawrestling.net - Smackdown: Alcune storie vanno veloci, altre pianissimo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mi sento in dovere di analizzare l’ultima puntata di, per sottoporre a disamina a alcuni frammenti di uno show che, a fasi alterne, mostra le sue lacune. Iniziamo col siparietto della Bloodline e Jey Uso: Stando ai fatti emersi nelle scorse settimane, Roman è tornato per farla pagare all’autoproclamatosi Capotribù Solo Sikoa e ai suoi accoliti. Jimmy Uso, al rientro dopo mesi di latitanza, si è unito alla causa di Roman, invitandolo a “pareggiare” le squadre in campo chiedendo aiuto al fratello Jey. Quest’ultimo, però, si è categoricamente opposto; Nella puntata dello show blu di venerdì scorso, tuttavia, Jey si è presentato sul ring invitando Solo a più miti consigli, concedendo anche un largo sorriso al fratello Jimmy a cui, solo 4 giorni prima, aveva intimato di sparire dalla sua vista.