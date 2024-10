Se cerchi un profumo che duri tutto il giorno su TikTok ho trovato la soluzione definitiva (Di venerdì 25 ottobre 2024) La domanda che ci facciamo tutti quando si parla di fragranze? Come trovare un profumo che duri tutto il giorno o, almeno, come far durare a lungo il profumo. La soluzione – nemmeno a dirlo – arriva da TikTok e da una combo virale che ha conquistato i creators. Sono centinaia infatti i video in cui gli esperti di bellezza testano la tenuta dei profumi, suggerendo una combinazione che ha conquistato tutti: quella con crema e profumo Erbolario al pistacchio. Come far durare un profumo tutto il giorno? Come far durare un profumo tutto il giorno? Il quesito è frequente e la soluzione arriva da TikTok. Grazie ad un trucco che consente di massimizzare la durata della fragranza, impedendo che si disperda. Il segreto sta in una precisa routine che, ve lo assicuro, garantisce un risultato super. Il primo step sta nel fare la doccia. Dilei.it - Se cerchi un profumo che duri tutto il giorno su TikTok ho trovato la soluzione definitiva Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La domanda che ci facciamo tutti quando si parla di fragranze? Come trovare uncheilo, almeno, come far durare a lungo il. La– nemmeno a dirlo – arriva dae da una combo virale che ha conquistato i creators. Sono centinaia infatti i video in cui gli esperti di bellezza testano la tenuta dei profumi, suggerendo una combinazione che ha conquistato tutti: quella con crema eErbolario al pistacchio. Come far durare unil? Come far durare unil? Il quesito è frequente e laarriva da. Grazie ad un trucco che consente di massimizzare la durata della fragranza, impedendo che si disperda. Il segreto sta in una precisa routine che, ve lo assicuro, garantisce un risultato super. Il primo step sta nel fare la doccia.

Se cerchi un profumo che duri tutto il giorno su TikTok ho trovato la soluzione definitiva - Il segreto sta in una precisa routine che, ve lo assicuro, garantisce un risultato super. Il primo step sta nel fare la doccia. Pochi lo sanno, infatti, ma l'umidità della pelle è importantissima per ...

