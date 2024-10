Scuola media Catona, iniziati i lavori al Ciapi: lunedì il trasloco e poi finalmente l'ingresso delle classi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimi giorni di turni pomeridiani per i ragazzi della Scuola media Dante Alighieri di Catona. Dopo una vera e propria corsa ad ostacoli burocratica, la travagliata vicenda del plesso chiuso per inagibilità e ricollocato nell'ex Ciapi sta per concludersi. A margine dell'evento pubblico per Reggiotoday.it - Scuola media Catona, iniziati i lavori al Ciapi: lunedì il trasloco e poi finalmente l'ingresso delle classi Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimi giorni di turni pomeridiani per i ragazzi dellaDante Alighieri di. Dopo una vera e propria corsa ad ostacoli burocratica, la travagliata vicenda del plesso chiuso per inagibilità e ricollocato nell'exsta per concludersi. A margine dell'evento pubblico per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabriano : avviati i lavori per la nuova scuola media Giovanni Paolo II con investimento milionario - Facebook WhatsApp Twitter Un investimento significativo da oltre 11 milioni di euro segna una nuova era per l’istruzione a Fabriano. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha dato il via libera al progetto di demolizione e ricostruzione della scuola ... (Gaeta.it)

L’archivio storico del Comune di Avellino sarà collocato nell'ex scuola media di Borgo Ferrovia - L’Archivio storico del Comune di Avellino si trasferirà all’interno dell’ex Scuola media di via Borgo Ferrovia. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Edoardo Volino, ha deliberato l’indirizzo a seguito di una ricognizione ... (Avellinotoday.it)

L’archivio del Comune di Avellino sarà collocato nell'ex scuola media di Borgo Ferrovia - L’archivio storico e tecnico del Comune di Avellino trova finalmente una casa tutta sua. Le differenti mini sedi del preziosissimo ufficio che conserva documenti, manoscritti, pubblicazioni, articoli, contributi fotografici, progetti urbanistici, ... (Avellinotoday.it)

Scuola media di Catona - i genitori ringraziano la prefetta per l'attenzione e l'intervento risolutivo - Il comitato dei genitori della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catona commentano l'esito positivo della riunione convocata ieri in prefettura per sbloccare la situazione dell'ex Ciapi. Dal tavolo interistituzionale è arrivata ... (Reggiotoday.it)