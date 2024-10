Re Carlo alle Samoa in un giardino botanico: applausi mentre pianta un albero (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue il viaggio ad Apia, capitale delle isole Samoa, per re Carlo e la regina Camilla. Il monarca britannico ha visitato un giardino botanico dove ha piantato un albero. alle prese con vanga e innafiatoio, Carlo, ha ricevuto l’applauso dei presenti. Sono le ultime ore di viaggio per i reali attesi già sabato al rientro in Gran Bretagna. Lapresse.it - Re Carlo alle Samoa in un giardino botanico: applausi mentre pianta un albero Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue il viaggio ad Apia, capitale delle isole, per ree la regina Camilla. Il monarca britannico ha visitato undove hato unprese con vanga e innafiatoio,, ha ricevuto l’applauso dei presenti. Sono le ultime ore di viaggio per i reali attesi già sabato al rientro in Gran Bretagna.

Re Carlo e Camilla scatenati a Samoa. Smorfie - look identici - danze e drink narcotico - Re Carlo e Camilla hanno vissuto un’esperienza intensa a Samoa che li ha visti protagonisti di una cerimonia speciale dove si sono presentati con look bianchi coordinati e durante la quale il Sovrano è stato nominato “Gran Capo”. La coppia pare ... (Dilei.it)

Re Carlo beve il narcotico dei guerrieri e diventa il grande capo di Samoa - Re Carlo d'Inghilterra è ora il "capo supremo" delle isole Samoa e, nella cerimonia che lo ha consacrato, ha bevuto il kava, un narcotico molto diffuso in Polinesia. Davanti ad un gruppo di guerrieri tatuati si è consumato l'antico rituale che ha ... (Iltempo.it)

Re Carlo beve l’inebriante kava e diventa “alto capo” di Samoa - (askanews) – Re Carlo, in visita a Samoa per la riunione dei capi di governo del Commonwealth, ha partecipato a una cerimonia tradizionale ad Apia in cui si beve kava, una bevanda antichissima a base di un’erba, la Piper Methysticum, molto ... (Amica.it)

Re Carlo III alle Samoa - svela una targa in suo onore con una collana tradizionale al collo - Il re britannico Carlo III ha visitato giovedì il villaggio di Moata’a alle isole Samoa. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re ha svelato una targa in suo onore e ha posato per delle foto. Re Carlo si trova alle Samoa in vista del vertice ... (Lapresse.it)