Prato controlli sull’attività venatoria | denunciato cacciatore per bracconaggio

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Proseguono ida parte del Corpo di Polizia Provinciale sul corretto svolgimento dell’attività, con particolare attenzione al rispetto delle normative riguardanti le distanze legali e il contrasto al. In questo periodo di intensa migrazione degli uccelli, sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini per monitorare il corretto svolgimento dell’attività di caccia. Nei giorni scorsi la Polizia Provinciale ha effettuato un’operazione che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di unsorpreso nell’utilizzo di un sofisticato apparecchio acustico elettromagnetico (registratore), con amplificazione del suono per richiamare gli uccelli.