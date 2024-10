Oltre 7.000 posti tagliati a scuola: meno figli, meno prof. Chiaro no? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ai tradizionali e infiniti cahier de doléance che seguono il varo della manovra di bilancio si aggiunge la scuola. Grande allarme alla scoperta che, a decorrere dal prossimo anno scolastico, Ilfoglio.it - Oltre 7.000 posti tagliati a scuola: meno figli, meno prof. Chiaro no? Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ai tradizionali e infiniti cahier de doléance che seguono il varo della manovra di bilancio si aggiunge la. Grande allarme alla scoperta che, a decorrere dal prossimo anno scolastico,

Manca sempre meno ed il quartiere avrà la sua nuova scuola tanto attesa - Manca davvero poco e finalmente si apriranno le porte della nuova scuola di Madonna della Neve. Qualche giorno fa c'è stato un sopralluogo al cantiere da parte dell'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi e del sindaco Riccardo Mastrangeli per ... (Frosinonetoday.it)

Guerra in Medio Oriente - news in diretta : bombe su una scuola-rifugio a Gaza - almeno 7 morti. Report : “Israele ha usato fosforo bianco contro Unifil” - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Lo stato ebraico ha attaccato le truppe Unifil con fosforo bianco.Continua a leggere (Fanpage.it)

Idonei 2020 - i docenti in piazza : “Nella scuola non basta nemmeno superare un concorso per avere il ruolo” [VIDEO INTERVISTE] - Venerdì 18 ottobre in diverse città d'Italia un gruppo di docenti si è radunato davanti agli uffici scolastici per protestare contro la loro condizione di precarietà. La mobilitazione ha come obiettivo principale quello di chiedere garanzie per ... (Orizzontescuola.it)

Baku fa scuola : più green - meno diritti umani - Il governo azero, noto per la pulizia etnica, attacca chi non ritiene opportuno che ospiti Cop29: «Campagna disgustosa: il climate change è scienza, il resto è ideologia». E promette un patto storico, basta che non si parli degli armeni e del ... (Laverita.info)