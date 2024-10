Non si placa il maltempo, nuova allerta arancione per il Piacentino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il 26 ottobre, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una nuova allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su gran parte del territorio emiliano-romagnolo. Nello specifico per montagna e alta collina Piacentino-parmense. allerta Ilpiacenza.it - Non si placa il maltempo, nuova allerta arancione per il Piacentino Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il 26 ottobre, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso unaper rischio idraulico e idrogeologico su gran parte del territorio emiliano-romagnolo. Nello specifico per montagna e alta collina-parmense.

