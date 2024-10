Netflix in calo in Italia, Prime Video e Disney+ si avvicinano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settore dello streaming Video ha raggiunto dimensioni impressionanti a livello globale, Italia compresa. I dati rilasciati da AGCOM nell’ultimo Osservatorio (n.3) confermano questa tendenza: rispetto al 2020, la televisione ha registrato un calo del 21,8% negli spettatori medi giornalieri. Una parte di questi spettatori si è spostata verso le piattaforme di Video on demand, dimostrando la crescita esponenziale del consumo di contenuti in streaming. I dati Agcom sullo streaming Video in Italia Ecco i dati aggiornati sulla situazione in Italia, rilevati da AGCOM a giugno 2024: Streaming Video gratuito: 34 milioni di utenti unici, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2023. Streaming Video a pagamento: 14,36 milioni di utenti unici, con un aumento di 218.000 rispetto a giugno 2023. Chiccheinformatiche.com - Netflix in calo in Italia, Prime Video e Disney+ si avvicinano Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settore dello streamingha raggiunto dimensioni impressionanti a livello globale,compresa. I dati rilasciati da AGCOM nell’ultimo Osservatorio (n.3) confermano questa tendenza: rispetto al 2020, la televisione ha registrato undel 21,8% negli spettatori medi giornalieri. Una parte di questi spettatori si è spostata verso le piattaforme dion demand, dimostrando la crescita esponenziale del consumo di contenuti in streaming. I dati Agcom sullo streaminginEcco i dati aggiornati sulla situazione in, rilevati da AGCOM a giugno 2024: Streaminggratuito: 34 milioni di utenti unici, in lieverispetto allo stesso periodo del 2023. Streaminga pagamento: 14,36 milioni di utenti unici, con un aumento di 218.000 rispetto a giugno 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondaggi politici Ipsos : Fratelli d’Italia e PD in calo - ma il governo guadagna consenso - Facebook WhatsApp Twitter Nell’ultima rilevazione mensile condotta da Ipsos, il panorama politico italiano evidenzia un leggero abbassamento delle percentuali per i due principali partiti: Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Questi dati, ... (Gaeta.it)

Conti deposito : l’Italia ha i rendimenti più alti d'Europa - ma il rischio calo è concreto - Italiani in vantaggio in Europa quando si tratta di rendimenti dei conti deposito. Ma sulla generosità del nostro Paese verso questi risparmiatori incombe la pressione della politica monetaria della Bce. Se il ciclo dei tagli, come è probabile, ... (Panorama.it)

Netflix in calo in Italia - Prime Video e Disney+ si avvicinano - Il settore dello streaming video ha raggiunto dimensioni impressionanti a livello globale, Italia compresa. I dati rilasciati da AGCOM nell’ultimo Osservatorio (n.3) confermano questa tendenza: rispetto al 2020, la televisione ha registrato un calo ... (Chiccheinformatiche.com)

I dati di Confindustria. Pil in calo - ma l’Italia resiste : "Ora attenzione alla competitività" - "Rallenta la crescita in Italia", avvisano gli economisti di Confindustria. E per quanto rallenti di pochi decimi (allo 0,8% per il 2024 e allo 0,9%) siamo comunque di fronte a segnali che indicano una frenata del Pil, come emerge, del resto, ... (Quotidiano.net)