Anziano precipita da un albero e perde la vita: tragedia a San Giustino Valdarno.

Dramma nella tarda mattinata di oggi a San, frazione del comune di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Un uomo di 84 anni ha perso ladopo essere caduto da unall’interno del giardino della propria abitazione.Secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos, l’stava effettuando alcuni lavori all’aperto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio ed èto al suolo. A trovarlo privo di sensi è stata la moglie, intorno alle 13:20, al suo rientro a casa.Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso. Purtroppo, all’arrivo dei medici, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso.L'articoloda unlaa Sanproviene da Arezzo News - L'Ortica.