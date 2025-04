Il Bayern Monaco non fa come l’Inter pari col Borussia Dortmund

Bayern Monaco pareggia 2-2 contro il Borussia Dortmund. I bavaresi, in campo mezz’ora dopo l’Inter, rimontano e si fanno rimontare.pari NEL CLASSICO TEDESCO – Bayern Monaco in campo mezz’ora dopo l’Inter, che in campionato ha regolato il Cagliari 3-1 allo Stadio San Siro. Per i bavaresi impegno sicuramente più complicato, visto che all’Allianz Arena arrivava il Borussia Dortmund di Niko Kovac. Nonostante una Bundesliga non all’altezza da parte dei giallo-neri, si tratta pur sempre del “Der Klassiker”. Il match è quindi spettacolare. Rispetto all’andata dei quarti di finale di Champions League, il Bayern parte con un solo cambio in formazione: dentro Muller per Guerreiro. In settimana, anche il Borussia ha giocato in Champions perdendo 4-0 a Barcellona. Nel primo tempo succede poco. La partita esplode nella ripresa. Inter-news.it - Il Bayern Monaco non fa come l’Inter, pari col Borussia Dortmund Leggi su Inter-news.it Ilpareggia 2-2 contro il. I bavaresi, in campo mezz’ora dopo, rimontano e si fanno rimontare.NEL CLASSICO TEDESCO –in campo mezz’ora dopo, che in campionato ha regolato il Cagliari 3-1 allo Stadio San Siro. Per i bavaresi impegno sicuramente più complicato, visto che all’Allianz Arena arrivava ildi Niko Kovac. Nonostante una Bundesliga non all’altezza da parte dei giallo-neri, si tratta pur sempre del “Der Klassiker”. Il match è quindi spettacolare. Rispetto all’andata dei quarti di finale di Champions League, ilparte con un solo cambio in formazione: dentro Muller per Guerreiro. In settimana, anche ilha giocato in Champions perdendo 4-0 a Barcellona. Nel primo tempo succede poco. La partita esplode nella ripresa.

Potrebbe interessarti anche:

Thuram a Sky : «Bayern Monaco ai quarti? Tutte le squadre sono battibili - la caviglia mi fa ancora male - non sono al 100%. Sul Triplete rispondo così»

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League sul Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter ...

Freund (ds Bayern Monaco) fa il punto : «Ito - faremo una risonanza. Su Goretzka!»

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato delle condizioni fisiche di Hiroki Ito e Leon Goretzka, entrambi usciti anzitempo dal campo nel match contro il St.Pauli. L’Inter ...

Dimarco e Taremi per Cagliari o Bayern Monaco : l’Inter fa il punto – Sky

Occhi su Dimarco e Taremi in casa Inter all’indomani della vittoria contro il Bayern Monaco. C’è il punto in vista del Cagliari e del ritorno contro i bavaresi. LE ULTIME – L’Inter, rientrata ad ...

Bayern Monaco-Inter 1-2: gol e highlights. Lautaro e Frattesi decidono l'andata dei quarti. Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17. Inter, è un'impresa: il Bayern non perdeva in casa in Europa dal 2021. Dove vedere Bayern-Inter in tv questa sera: alle 21:00 non ci sarà la diretta in chiaro. “Non ho visto Bologna-Napoli, ero impegnato a preparare la sfida al Bayern”: la stoccata di…. Champions League | Bayern Monaco-Inter, Kompany non cerca alibi: "I tanti infortuni? Non ho voglia di lamentarmi". Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Bayern Monaco-Borussia Dortmund LIVE, formazioni ufficiali: Muller dal 1', ci sono Kane e Sané - Bayern Monaco-Borussia Dortmund, 29a giornata di Bundesliga All`Allianz Arena va in scena il Klassiker, la super sfida che mette di fronte il Bayern Monaco e il.

Dalle pagine di corriere.it si apprende che: Bayern Monaco-Inter di Champions League risultato 1-2: gol di Lautaro e Frattesi, semifinale più vicina per i nerazzurri - All'Allianz Arena la squadra di Inzaghi gioca con grande personalità, subendo il pari di Muller nel finale. Ma all'88' ecco la zampata vincente del centrocampista ...

Come si legge su msn.com: Bayern Monaco, anche Kane si fa male: emergenza infortuni senza fine contro l'Inter - Periodo nero per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, a due passi dal primo round del doppio confronto con l'Inter di Simone Inzaghi, valido per i quarti di finale di Champions League. Emergenza infor ...