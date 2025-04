Omicidio di Ilaria Sula nel appartamento dei Samson le tracce di sangue erano ovunque

nell’appartamento di via Homs, dove Mark Samson avrebbe ucciso Ilaria Sula colpendola con un coltello alla vena giugulare, il sangue è stato trovato ovunque. È quanto emerge dai verbali di sopralluogo della scientifica nella casa del quartiere Africano, in cui il giovane viveva con la. Romatoday.it - Omicidio di Ilaria Sula, nell'appartamento dei Samson "le tracce di sangue erano ovunque" Leggi su Romatoday.it di via Homs, dove Markavrebbe uccisocolpendola con un coltello alla vena giugulare, ilè stato trovato. È quanto emerge dai verbali di sopralluogo della scientificaa casa del quartiere Africano, in cui il giovane viveva con la.

Potrebbe interessarti anche:

Omicidio Ilaria Sula - scientifica di nuovo nell'appartamento di via Homs

Ci sono diversi aspetti ancora da chiarire. Per questo gli specialisti della Scientifica entrano di nuovo nell'appartamento di via Homs, quadrante nord di Roma, dove la studentessa di ventidue anni ...

Omicidio di Ilaria Sula - domani sarà interrogata la madre di Mark Samson

AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in ...

Omicidio Ilaria Sula - caccia al complice di Mark Samson - lo avrebbe aiutato a sbarazzarsi del corpo - sequestrate le scarpe del killer

Secondo gli inquirenti il presunto complice avrebbe avvicinato la macchina all'abitazione di via Homs aiutando Samson nel trasporto della valigia con il cadavere di Sula Secondo gli inquirenti ...

Omicidio di Ilaria Sula, nell'appartamento dei Samson "le tracce di sangue erano ovunque". Omicidio Ilaria Sula, sotto inchiesta altri familiari di Mark Samson. Femminicidio Ilaria Sula, sopralluogo in casa Samson. Il legale: "Vuole spiegare". Omicidio Ilaria Sula, la mamma: "Mi hanno tolto il cuore". Femminicidio Ilaria Sula, trovato un altro Dna maschile sulla scena del crimine. Omicidio Ilaria Sula, l'ombra di altri familiari di Mark Samson sul delitto. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di msn.com che: Ilaria Sula, sopralluoghi in casa Samson: tracce del sangue della 22enne in ogni stanza - Mark Antony Samson avrebbe ucciso Ilaria Sula con un coltello, provocando schizzi di sangue in ogni stanza. Cosa dicono i verbali.

Ne dà notizia msn.com: Omicidio Ilaria Sula, scientifica di nuovo nell'appartamento di via Homs - Ci sono diversi aspetti ancora da chiarire. Per questo gli specialisti della Scientifica entrano di nuovo nell'appartamento di via Homs, quadrante nord di Roma, dove la studentessa di ventidue anni Il ...

Come riferisce roma.corriere.it: Omicidio Ilaria Sula, le bugie di Mark anche sugli esami all'università. La polizia ad Architettura per acquisire il suo libretto - Davanti al gip il giovane aveva ammesso che i suoi voti alla Sapienza erano motivo di lite con l'ex fidanzata. Potrebbe essere stato anche un movente del delitto. Sopralluogo in via Homs a caccia di a ...