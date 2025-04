Musetti in finale a Monte Carlo 8220Quando succede qualcosa di incredibile il torneo va alla grande8221

Musetti ha battuto de Minaur al tie-break del terzo set e si è qualificato per la finale di Monte Carlo, che giocherà con Alcaraz: "Ogni giorno ripeto la stessa partita". Leggi su Fanpage.it Lorenzoha battuto de Minaur al tie-break del terzo set e si è qualificato per ladi, che giocherà con Alcaraz: "Ogni giorno ripeto la stessa partita".

Musetti in finale a Monte Carlo - rimonta di nuovo e batte De Minaur dopo una battaglia di quasi tre ore

L’Italia riporta un’italiano in finale al Monte Carlo Masters. Si tratta di Lorenzo Musetti che esce vittorioso da una battaglia estenuante contro l’australiano De Minaur durata due ore e 40?. 1-6, ...

Super Musetti : rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz

Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz ...

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo : quante posizioni in classifica e soldi guadagna

Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a ...

