In casa di Mark Samson sangue ovunque L8217ipotesi il corpo di Ilaria Sula nell8217appartamento per 20 ore

Mark Samson, reo confesso dell'omicidio: sono state rilevate tracce di sangue in tutta la casa.

Ilaria Sula - trovati sangue e un coltello a casa di Mark Samson. La vittima non ancora riconosciuta : «La mamma non è in grado»

Continuano le indagini sull'omicidio di Ilaria Sula, la giovane studentessa uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Mark Samson. Al momento sono in corso rilievi della polizia...

Femminicidio Ilaria Sula : trovati coltello e sangue a casa di Mark Samson - ma la stanza era ripulita

Stamattina gli investigatori della polizia di Stato hanno analizzato l'auto che Mark Samson ha usato per spostare il cadavere di Ilaria Sula all'interno di una valigia. Nel pomeriggio nuovo ...

Femminicidio di Ilaria Sula : trovate tracce di sangue in casa dell'ex fidanzato Mark Antony Samson

Un colpo sordo, un silenzio spezzato, una vita recisa da più coltellate nel cuore di un’abitazione. Il corpo di Ilaria Sula , 24 anni, studentessa originaria di Terni, è stato ritrovato senza vita, ...

