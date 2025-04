Ganna sfida l8217Inferno della Roubaix Pogacar non fa paura 8220Ha due gambe e due braccia come noi8221

Ganna è pronto a sfidare i favoriti per la Parigi-Roubaix, da van Aert a van der Poel, passando per la novità assoluta rappresentata da Tadej Pogacar: "Ho fatto tutto ciò che dovevo per farmi trovare pronto alla sfida" Leggi su Fanpage.it Filippoè pronto are i favoriti per la Parigi-, da van Aert a van der Poel, passando per la novità assoluta rappresentata da Tadej: "Ho fatto tutto ciò che dovevo per farmi trovare pronto alla

Potrebbe interessarti anche:

Favoriti Parigi Roubaix 2025 : i 10 nomi da seguire. Ganna sfida Van der Poel e Pogacar

Roma, 12 aprile 2025 – Probabilmente la Parigi-Roubaix 2025 più spettacolare degli ultimi anni. Il duello tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar quest’anno si ripropone anche sull’Inferno del ...

Andrea Tafi : “I ricordi della Roubaix ’99. Pogacar attenda le mosse di Van der Poel - Ganna è pronto”

A pochi giorni dalla Parigi-Roubaix, abbiamo parlato con Andrea Tafi, professionista dal 1988 al 2005, con un bilancio di 30 vittorie di peso, tra le quali spiccano la Parigi-Roubaix 1999 (in maglia ...

E3 Saxo Classic 2025 : il percorso ai raggi X. Ganna sfida il duo Van Der Poel-Van Aert

Continua la stagione delle grandi classiche del. Nord. Si corre venerdì 28 marzo l’edizione numero 67 della E3 Saxo Classic, corsa di un giorno, ormai appuntamento fisso della primavera WorldTour de ...

Ganna sfida l’Inferno della Roubaix, Pogacar non fa paura: “Ha due gambe e due braccia come noi” - Filippo Ganna è pronto a sfidare i favoriti per la Parigi-Roubaix, da van Aert a van der Poel, passando per la novità assoluta rappresentata da Tadej ...

Da una nota di msn.com si apprende che: Parigi-Roubaix, Ganna lancia la sfida ai grandi favoriti: Van der Poel per eguagliare Moser, Pogacar per continuare a vincere - Si corre domani, domenica 13 aprile, la Parigi-Roubaix 2025, una delle prove più affascinanti e dure del calendario ciclistico internazionale. L’edizione di quest’anno prevede ...

Risulta da fonti di msn.com che: Favoriti Parigi Roubaix 2025: i 10 nomi da seguire. Ganna sfida Van der Poel e Pogacar - Da Van der Poel a Pogacar, da Ganna a Van Aert, passando per Pedersen, Kung e Merlier: i dieci possibili protagonisti della Roubaix ...