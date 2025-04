Orgoglio Lecco batte Albinoleffe e vede la salvezza

Lecco batte l'Albinoleffe e vede la salvezza. In una partita 'sporca' e lottata, i blucelesti trovano il vantaggio con Battistini e reagiscono subito al gol del pareggio con Frigerio. Se la Triestina non batterà il Padova domenica, sarà matematica permanenza in categoria.

Serie C | Orgoglio Lecco: batte l'Albinoleffe e vede la salvezza. Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive leccotoday.it: Orgoglio Lecco: batte l'Albinoleffe e vede la salvezza - La squadra sa soffrire e in una partita difficile riesce ad andare due volte in vantaggio, prima con Battistini e poi con Frigerio. Basterà che la Triestina non batta il Padova ...

Come riferisce gazzetta.it: Serie C, Varas rialza il Padova, Lecco ko. AlbinoLeffe ok, pari a Giugliano - Tre i posticipi (due nel girone A, uno nel girone C) a chiudere il programma della quartultima giornata. Ecco quanto accaduto.

Come riferisce ilovepalermocalcio.com: Serie C Girone A: la Triestina batte la Pro Patria, tris Albinoleffe. Risultati finali e classifica aggiornata - Union Clodiense 1-3 Albinoleffe: Nonostante il vantaggio iniziale dell’Albinoleffe, l’Union Clodiense ha tentato la rimonta senza successo, concludendo la partita in svantaggio.