Pagelle Inter Cagliari Arnautovic in versione letale

Sommer 6,5Supervento su Piccoli a tu per tu, nega un gol a campo aperto con un riflesso felino. Sul gol incassato si infuria, ma in precedenza aveva già salvato su Zortea deviando sopra la traversa.Bisseck 7Dopo l’errore col Parma, risponde da leader. Solido in marcatura, si prende licenze offensive da “quinto” aggiunto. Il gol è da NBA: stacco imperioso su Mina e colpo di testa da manuale.de Vrij 7Ritorno da veterano. Guida la linea con autorità, chiude con intelligenza e ordine. Clamoroso salvataggio su Piccoli sotto l’incrocio: una delle giocate decisive del match.Carlos Augusto 6Meno appariscente rispetto alla notte europea, ma ancora decisivo: suo l’assist per il gol di Lautaro. Peccato per l’errore di posizione che permette a Piccoli di accorciare.Zalewski 5,5Timido, lontano dalla manovra e fuori tempo su Augello nell’azione dell’assist.