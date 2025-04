F1 Frederic Vasseur Podio possibile in Bahrain dobbiamo essere ambiziosi

Bahrain (quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1). Sul tracciato di Sakhir, la Ferrari ha accolto col sorriso il terzo tempo del time-attack di Charles Leclerc, preceduto solo dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dalla Mercedes del britannico George Russell, ma ha dovuto prendere atto anche dall’ottava piazza di un Lewis Hamilton ancora non al 100% con la macchina.Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Lewis ha faticato solo nell’ultimo tentativo del Q3. Prima era lì e anzi, nel primo tentativo del Q3 era davanti a Charles. Il primo giro era allineato e invece nel secondo giro ha fatto un piccolo errore che l’ha costretto a stare dietro. Però nel compenso penso che il passo ci sia stato per tutto il week end. Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Podio possibile in Bahrain, dobbiamo essere ambiziosi” Leggi su Oasport.it Umori opposti nei box del Cavallino Rampante, al termine delle qualifiche del GP del(quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1). Sul tracciato di Sakhir, la Ferrari ha accolto col sorriso il terzo tempo del time-attack di Charles Leclerc, preceduto solo dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dalla Mercedes del britannico George Russell, ma ha dovuto prendere atto anche dall’ottava piazza di un Lewis Hamilton ancora non al 100% con la macchina.Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal della Rossa,: “Lewis ha faticato solo nell’ultimo tentativo del Q3. Prima era lì e anzi, nel primo tentativo del Q3 era davanti a Charles. Il primo giro era allineato e invece nel secondo giro ha fatto un piccolo errore che l’ha costretto a stare dietro. Però nel compenso penso che il passo ci sia stato per tutto il week end.

