MotoGP Marc Marquez Buona sensazione Alex mi ha attaccato ma sapevo di essere più veloce

Marc Marquez completa un sabato perfetto e si impone partendo dalla pole position nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto atto stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue dunque il percorso netto nelle mini-gare del sabato per il catalano del team ufficiale Ducati, che senza la caduta di Austin sarebbe a punteggio pieno nella classifica generale del campionato.L’otto volte campione iridato, dopo aver firmato il record della pista a Lusail in qualifica, ha messo in mostra un passo davvero notevole gestendo agevolmente la situazione e conservando di fatto la prima posizione fino alla bandiera a scacchi davanti al fratello Alex, che ha provato un solo sorpasso su Marc andando però lungo in curva 1 e non riuscendo successivamente a restare in scia fino agli ultimi giri. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Buona sensazione, Alex mi ha attaccato ma sapevo di essere più veloce” Leggi su Oasport.it completa un sabato perfetto e si impone partendo dalla pole position nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto atto stagionale del Mondiale. Prosegue dunque il percorso netto nelle mini-gare del sabato per il catalano del team ufficiale Ducati, che senza la caduta di Austin sarebbe a punteggio pieno nella classifica generale del campionato.L’otto volte campione iridato, dopo aver firmato il record della pista a Lusail in qualifica, ha messo in mostra un passo davvero notevole gestendo agevolmente la situazione e conservando di fatto la prima posizione fino alla bandiera a scacchi davanti al fratello, che ha provato un solo sorpasso suandando però lungo in curva 1 e non riuscendo successivamente a restare in scia fino agli ultimi giri.

