Ildifforme.it - Dazi, Trump esenta smartphone, chip e computer dalle tariffe: il regalo alle Big Tech e l’apertura alla Cina

Leggi su Ildifforme.it

Il presidente Usa sottolinea che “potrebbero esserci esclusioni per ovvie ragioni”. Intanto laavverte come potrebbero risultare “conseguenze umanitarie” per i Paesi in via di sviluppo. A Taiwan, invece, si avviano primi negoziati con WashingtonL'articolo: ilBigproviene da Il Difforme.