Il Cagliari non è il Parma l’Inter vince 3 1 e va momentaneamente a più sei sul Napoli

Cagliari non è il Parma. l’Inter concede poco e quando lo fa, il Cagliari si fa trovare impreparato. La squadra di Inzaghi vince 3-1. Non così facilmente come potrebbe far pensare il punteggio, qualche patema l’Inter l’ha sofferto.Leggi anche: Viva il Parma di Chivu: 2-2 con l’Inter. Tra la via Emilia e il West si riapre (per ora) la lotta scudettol’Inter rischia di ripetere la trasferta di ParmaI nerazzurri partono subito forte. La prima occasione è di Lautaro. L’argentino in questa stagione è meno letale del solito, la prima occasione la sciupa. Defilato, calcia sul primo palo ma la palla è troppo larga e colpisce la parte esterna della rete. Dopo pochi minuti, al 13?, arriva l’uno a zero. Interessante scambio dei nerazzurri che portano Lautaro al limite dell’area a stoppare e a girarsi. Ilnapolista.it - Il Cagliari non è il Parma, l’Inter vince 3-1 e va (momentaneamente) a più sei sul Napoli Leggi su Ilnapolista.it Ilnon è ilconcede poco e quando lo fa, ilsi fa trovare impreparato. La squadra di Inzaghi3-1. Non così facilmente come potrebbe far pensare il punteggio, qualche patemal’ha sofferto.Leggi anche: Viva ildi Chivu: 2-2 con. Tra la via Emilia e il West si riapre (per ora) la lotta scudettorischia di ripetere la trasferta diI nerazzurri partono subito forte. La prima occasione è di Lautaro. L’argentino in questa stagione è meno letale del solito, la prima occasione la sciupa. Defilato, calcia sul primo palo ma la palla è troppo larga e colpisce la parte esterna della rete. Dopo pochi minuti, al 13?, arriva l’uno a zero. Interessante scambio dei nerazzurri che portano Lautaro al limite dell’area a stoppare e a girarsi.

Potrebbe interessarti anche:

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

De Grandis positivo : «Cagliari? Inter si è fatta il ‘callo’. Parma da esempio!»

Stefano De Grandis ha presentato la prossima sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, sottolineando le sue sensazioni positive sul piano della tenuta mentale della compagine nerazzurra. IL ...

Serie A : il Parma perde ancora ed è sempre più a rischio - Cagliari e Lecce vedono la salvezza in quota

Il 2-1 di Cagliari è il secondo scontro salvezza di fila perso dal Parma, dopo l`1-3 interno con il Lecce, e la terza sconfitta consecutiva,...

Il Cagliari non è il Parma, l’Inter vince 3-1 e va (momentaneamente) a più sei sul Napoli. Inter-Cagliari 3-1 LIVE: tris Bisseck di testa! Dentro Bastoni e Thuram. Serie A, Bologna-Napoli: al Dall'Ara è 1 a 1 e l'Inter ringrazia - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 00:42. Serena sull'Inter: "Riproporsi con Parma o Cagliari dopo aver vinto a Monaco non è semplice". De Carlo: "Inter, il Cagliari dev'essere temuto come non lo è stato il Parma". Lautaro: "Quelli di Parma non siamo noi, l'Inter si fa rispettare ovunque! Ora dobbiamo farlo col Cagliari". Ne parlano su altre fonti

L'Inter batte il Cagliari 3-1. E subito scatta la pressione sul Napoli - I campioni d'Italia battono la squadra sarda nella 32esima giornata a San Siro. Arnautovic ancora decisivo (gol e assist), poi Lautaro e Bisseck. Di Piccoli il gol ospite. Infortunio al 65’ ...

Come indicato da ansa.it: Serie A, Inter-Cagliari 3-1 - Per la 32ma giornata della Serie A di calcio, in campo Inter-Cagliari: "Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere ...

Lo rende noto informazione.it: De Grandis positivo: «Cagliari? Inter si è fatta il ‘callo’. Parma da esempio!» - Stefano De Grandis ha presentato la prossima sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, sottolineando le sue sensazioni positive sul piano della tenuta mentale della compagine nerazzurra. IL RAGIONAMENTO ...