Inter solita ricetta per la Serie A Contro il Cagliari grande approccio in avvio la ripresa resta un tarlo

Milano, 12 aprile 2025 – Un tempo di grande qualità, una ripresa iniziata male ma mantenuta in linea di galleggiamento rapidamente da Yann Bisseck (3-1 il finale). Per 48 ore l'Inter va a +6 dal Napoli, con la solita ricetta per la Serie A. Ovvero un approccio al match perfetto, quattro volte l'uomo solo davanti al portiere e due reti all'attivo, e un calo soprattutto di attenzione alla distanza. L'Inter batte il Cagliari 3-1. E subito scatta la pressione sul Napoli Dal gioco all'italiana di Monaco di Baviera, ovviamente, si torna al baricentro alto e al rapido fraseggio, il Cagliari è subito travolto, anche se ci vuole il solito grande Sommer di questa primavera ad ipnotizzare Piccoli a cavallo delle due segnature nerazzurre. La prima è un capolavoro di organizzazione, con Calhanoglu a saltare la linea con un lob, e Carlos Augusto a leggere di petto l'inserimento di Marko Arnautovic.

