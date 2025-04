Moviola Inter Cagliari Di Bello perde qualche ammonizione ma prestazione positivo

Inter-Cagliari ha avuto Di Bello come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025 terminato sul punteggio di 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Inter-Cagliari, PRIMO TEMPO – Una partita tutto sommato tranquilla per l’arbitro Marco Di Bello. Contatto tra de Vrij e Piccoli in area nerazzurro poco dopo il 20?, giusta le decisione dell’arbitro di proseguire. Al 13? gol regolare di Marko Arnautovic che sblocca la partita su assist di Carlos Augusto. Al 26? il raddoppio nerazzurro con Lautaro Martinez, su assist di un grande Arnautovic. Al 32? Intervento scomposto in scivolata di Lautaro Martinez in area di rigore del Cagliari, l’Intervento sembra pulito ma effettivamente un piccolo contatto tra i due c’è, l’argentino rischia un giallo. Inter-news.it - Moviola Inter-Cagliari: Di Bello perde qualche ammonizione ma prestazione positivo Leggi su Inter-news.it ha avuto Dicome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025 terminato sul punteggio di 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Una partita tutto sommato tranquilla per l’arbitro Marco Di. Contatto tra de Vrij e Piccoli in area nerazzurro poco dopo il 20?, giusta le decisione dell’arbitro di proseguire. Al 13? gol regolare di Marko Arnautovic che sblocca la partita su assist di Carlos Augusto. Al 26? il raddoppio nerazzurro con Lautaro Martinez, su assist di un grande Arnautovic. Al 32?vento scomposto in scivolata di Lautaro Martinez in area di rigore del, l’vento sembra pulito ma effettivamente un piccolo contatto tra i due c’è, l’argentino rischia un giallo.

Potrebbe interessarti anche:

Inter-Cagliari - la MOVIOLA LIVE : De Vrij in area su Piccoli - per Di Bello non c'è nulla

Inter-Cagliari, con calcio d`inizio alle ore 18, è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A, la tredicesima nel girone...

Arbitro Inter Cagliari - dirige Di Bello : i precedenti con il fischietto

di RedazioneArbitro Inter Cagliari, dirige Di Bello: i precedenti con il fischietto, designato ad arbitrare la sfida di sabato pomeriggio Sabato alle 18 si gioca il match tra Inter e Cagliari, ...

Inter-Cagliari - Di Bello l’arbitro! Le designazioni della 32ª giornata di Serie A

Inter-Cagliari si giocherà sabato alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie A ...

Inter-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: De Vrij in area su Piccoli, non c'è nulla. Mancano i gialli a Lautaro e Calhanoglu. Serie A, arbitri 32esima giornata: Inter-Cagliari affidata a Di Bello, al VAR ci sarà Chiffi. Aia, le designazioni della trentaduesima giornata di Serie A. Inter-Cagliari a Di Bello, derby di Roma a Sozza. Monza-Cagliari, moviola: Di Bello non vede rigore solare e fallo da rosso, altra domenica-no. La Moviola di Cagliari-Parma: un Di Bello quasi perfetto domina la sfida salvezza. La moviola di Cagliari-Parma: Di Bello ok, ma manca un giallo a Mina. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di msn.com: Inter-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: De Vrij in area su Piccoli, per Di Bello non c'è nulla. Manca il giallo a Lautaro - Inter-Cagliari, con calcio d`inizio alle ore 18, è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A, la tredicesima nel ...

Come si legge su msn.com: Serie A, Inter-Cagliari 3-1: nuovo allungo sul Napoli e Bayern avvisato - Pronti via nella ripresa e il Cagliari accorcia: sul cross di Augello c'è Piccoli completamente solo nel cuore dell'area, il suo colpo di testa schiacciato si infila nel sette e vale il 2-1. I padroni ...

Lo segnala cagliarinews24.com: Arbitro Inter Cagliari, Di Bello: tutti i numeri della sua stagione 2024-2025 - Arbitro Inter Cagliari, è stato designato Marco Di Bello della sezione di Brindisi: i numeri della stagione 2024-25 del fischietto classe 81' L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha designato per il ...