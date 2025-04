L Inter batte il Cagliari 3 1 E subito scatta la pressione sul Napoli

Inter fa il suo dovere e batte il Cagliari nell'anticipo del sabato per tre a uno, mettendo sotto pressione il Napoli, che ora satà obbligato a vincere contro l'Empoli al Maradona. Non sono mancato i colpi di scena: al 65’ l’infortunio di Zalewski che obbliga Inzaghi al cambio di strategia. Ancora un ottimo primo tempo dei nerazzurri che sfondano con Arnautovic e Lautaro, prima che Piccoli mettesse in discussione il punteggio a inizio secondo tempo, ma la zuccata di Bisseck ha risolto gli ultimi dubbi e tolto le residue paure di rimonta. Tris per i nerazzurri che salgono momentaneamente a più sei sui partenopei e ora possono pensare al Bayern Monaco che scenderà a Milano mercoledì per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sport.quotidiano.net - L'Inter batte il Cagliari 3-1. E subito scatta la pressione sul Napoli Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 12 aprile 2025 - Simone Inzaghi rimanda la palla dalla parte di Antonio Conte. L'fa il suo dovere eilnell'anticipo del sabato per tre a uno, mettendo sottoil, che ora satà obbligato a vincere contro l'Empoli al Maradona. Non sono mancato i colpi di scena: al 65’ l’infortunio di Zalewski che obbliga Inzaghi al cambio di strategia. Ancora un ottimo primo tempo dei nerazzurri che sfondano con Arnautovic e Lautaro, prima che Piccoli mettesse in discussione il punteggio a inizio secondo tempo, ma la zuccata di Bisseck ha risolto gli ultimi dubbi e tolto le residue paure di rimonta. Tris per i nerazzurri che salgono momentaneamente a più sei sui partenopei e ora possono pensare al Bayern Monaco che scenderà a Milano mercoledì per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

