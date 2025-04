Pagelle Inter Cagliari 3 1 Arnautovic sontuoso De Vrij decisivo sulla linea

Leggi su Sportface.it

L’batte 3-1 ile difende la vetta della classifica, portandosi a 71 punti, a +6 dal Napoli, impegnato lunedì in casa contro l’Empoli. Unapre le marcature dopo 13 minuti e al 26? serve l’assist per il raddoppio di Lautaro Martinez. Ad inizio ripresa Piccoli riapre il match e fa aleggiare su San Siro l’incubo di Parma. A scacciare la paura è Bisseck che al 55? svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e firma il 3-1.LEDISommer 7Strepitoso a tu per tu con Piccoli. AncoraBisseck 7Non ci sono amnesie stasera. Piuttosto c’è un gol che racconta tutta la sua potenza fisica: sovrasta tutti e di testa firma il 3-1De7Una sola sbavatura che poteva costare caro al 25?, quando fa l’errore di scappare in profondità in ritardo e si fa bruciare in velocità da Piccoli.