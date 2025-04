Bisseck a Dazn Contento per il gol a volte nel secondo tempo siamo stanchi Poi manda un messaggio al Bayern Monaco

Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue paroleIntervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A.QUANTO SONO Contento DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto Contento. La cosa più importante è che abbiam vinto, abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo continuare così»SE AVVERTIAMO LO STEP DI MATURITA’ FATTO? VINCERE AIUTA A VINCERE? – «Sì, è normale. Qualche volta quando entriamo nel secondo tempo siamo un po’ stanchi, ma abbiamo preparato bene la partita e penso che oggi abbiamo fatto un bel secondo tempo». Internews24.com - Bisseck a Dazn: «Contento per il gol, a volte nel secondo tempo siamo stanchi». Poi manda un messaggio al Bayern Monaco Leggi su Internews24.com di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue paroleIntervenuto ai microfoni dial termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yannsi è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A.QUANTO SONODI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ diper me per fare ancora gol, allora sono molto. La cosa più importante è che abbiam vinto, abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo continuare così»SE AVVERTIAMO LO STEP DI MATURITA’ FATTO? VINCERE AIUTA A VINCERE? – «Sì, è normale. Qualche volta quando entriamo nelun po’, ma abbiamo preparato bene la partita e penso che oggi abbiamo fatto un bel».

