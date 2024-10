Musk e Putin, Wall Street Journal: “Contatti segreti da 2 anni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elon Musk al telefono con Vladimir Putin da 2 anni. Il magnate, boss di X, ha avuto colloqui mantenuti fino a ora segreti con il presidente della Russia durante tutto il periodo della guerra in Ucraina, dall'ottobre del 2022 "fino a quest'anno": lo afferma il Wall Street Journal, citando fonti americane, europee e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elonal telefono con Vladimirda 2. Il magnate, boss di X, ha avuto colloqui mantenuti fino a oracon il presidente della Russia durante tutto il periodo della guerra in Ucraina, dall'ottobre del 2022 "fino a quest'anno": lo afferma il, citando fonti americane, europee e

