Michelle Hunziker, robe da matti: ecco la parete del soggiorno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Michelle Hunziker, molto seguita sui social, condivide spesso con i propri fan momenti di vita quotidiana sia fuori che dentro casa. Proprio le foto e i video postati da dentro il suo appartamento a CityLife, a Milano, hanno permesso ai follower di scoprire alcuni dettagli della bellissima casa in cui vive in compagnia delle sue figlie Celeste e Sole e dei suoi adorabili cagnolini. Si parte dall'ampio ingresso che dà sul soggiorno, i cui toni sono tutti molto chiari e sul color panna. Passando alla zona giorno, poi, ad arricchirla sono il divano, la televisione e un mobile rettangolare attaccato al muro. Il pavimento, invece, è in parquet. Andando avanti, ecco il tavolo da pranzo davanti a una parete colorata. Liberoquotidiano.it - Michelle Hunziker, robe da matti: ecco la parete del soggiorno Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), molto seguita sui social, condivide spesso con i propri fan momenti di vita quotidiana sia fuori che dentro casa. Proprio le foto e i video postati da dentro il suo appartamento a CityLife, a Milano, hanno permesso ai follower di scoprire alcuni dettagli della bellissima casa in cui vive in compagnia delle sue figlie Celeste e Sole e dei suoi adorabili cagnolini. Si parte dall'ampio ingresso che dà sul, i cui toni sono tutti molto chiari e sul color panna. Passando alla zona giorno, poi, ad arricchirla sono il divano, la televisione e un mobile rettangolare attaccato al muro. Il pavimento, invece, è in parquet. Andando avanti,il tavolo da pranzo davanti a unacolorata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Marianna Alè, Beatrice La Rocca, Ludovica Sala e Davide Londero/ La Tatangelo rischia di perderne due… - Chi sono Marianna Alè, Beatrice La Rocca, Ludovica Sala e Davide Londero, concorrenti di Io Canto Generation. Del team di Anna Tatangelo chi si salva? (ilsussidiario.net)

Michelle Hunziker, il power nap le sfugge di mano. «Solo 5 minuti», ma si sveglia 8 ore dopo. «Come si fa a non amarla?» - Il "power nap" è quel piccolo riposino pomeridiano o anche serale, magari prima di un evento o di una serata - che dura al massimo 30 minuti - e che dà la giusta carica per affrontare gli impegni in p ... (msn.com)

Michelle Hunziker, quanta vita (anche difficile) dietro il suo celebre sorriso - Terminata la relazione con il marito, Michelle Hunziker passa un periodo di solitudine, prima di innamorarsi di Marco Sconfienza, il figlio di Giulia Berghella, detta Clelia, “guru” della setta dei ... (iodonna.it)

Cambio conduttori a Striscia la notizia: fuori Hunziker e Frassica, dentro Friscia-Lipari - Dal 14 ottobre, a condurre il tg satirico di Canale 5 ci sarĂ la coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari ... (it.blastingnews.com)