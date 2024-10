Meteo Giuliacci, dalla pioggia al sole: svolta per il ponte di Ognissanti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Occhi puntati al Meteo verso il weekend e il ponte di Ognissanti. Venerdì 25 ottobre è attesa "una nuova perturbazione che colpirà le regioni centro settentrionali" e risparmierà il sud, spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci, il sito che propone le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Maltempo che proseguirà sabato 26 ottobre nelle regioni nord-occidentali, in particolare su Piemonte e Liguria. Ma da domenica 27 ottobre l"'anticiclone africano si estenderà su gran parte del Mediterraneo regalando maggiore stabilità dopo una lunga fase di perturbazioni. Quindi più sole e incremento delle temperature", spiega Elena Rava. Inizierà così una fase di alta pressione a partire da lunedì 28 ottobre "che garantirà un periodo di tempo stabile e soleggiato accompagnato anche da un cospicuo aumento delle temperature". Iltempo.it - Meteo Giuliacci, dalla pioggia al sole: svolta per il ponte di Ognissanti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Occhi puntati alverso il weekend e ildi. Venerdì 25 ottobre è attesa "una nuova perturbazione che colpirà le regioni centro settentrionali" e risparmierà il sud, spiegano gli esperti di, il sito che propone le previsioni del colonnello Mario. Maltempo che proseguirà sabato 26 ottobre nelle regioni nord-occidentali, in particolare su Piemonte e Liguria. Ma da domenica 27 ottobre l"'anticiclone africano si estenderà su gran parte del Mediterraneo regalando maggiore stabilità dopo una lunga fase di perturbazioni. Quindi piùe incremento delle temperature", spiega Elena Rava. Inizierà così una fase di alta pressione a partire da lunedì 28 ottobre "che garantirà un periodo di tempo stabile eggiato accompagnato anche da un cospicuo aumento delle temperature".

