Manutenzione della Strada Ducale. Comitato scrive a Provincia e Comuni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Torna d'attualità la Strada Ducale con la presa di posizione di alcuni cittadini rappresentati dal Comitato di riferimento. A sollevare la questione è Anna Maria Togneri, presidente del Comitato stesso, che ha inviato una lettera, firmata anche da alcuni titolari di imprese turistiche della zona, al presidente della Provincia Marcello Pierucci e ai sindaci di Bagni di Lucca e di Coreglia, rispettivamente Michelini e Remaschi e altre autorità. A tutela di questa Strada storica è nato da qualche anno il Comitato dei cittadini e dei villeggianti, che, in occasione dei duecento anni della stessa, nel 2019, ha organizzato una rievocazione storica impersonando il Duca e la Duchessa.

