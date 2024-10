"mancano i soldi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Sul piano nazionale, le risorse vere, aggiuntive rispetto al passato, arrivano a circa 800 milioni, con i quali dovremmo coprire gli effetti dell’inflazione, una spesa farmaceutica che tende a lievitare e contenere le liste di attesa. Credo che siano state tradite tutte le promesse fatte nelle settimane scorse in cui erano stati annunciati 3, addirittura 4 miliardi di risorse aggiuntive per la sanità . Per la sanità la peggior manovra di sempre". Così l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini. "I valori nominali aumentano - insiste - ma quelli reali diminuiscono per l’incremento di alcuni fattori di costo. Chiedo al governo e in particolare al ministro Schillaci, un ripensamentoe". A fargli eco il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi. Lanazione.it - "mancano i soldi" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Sul piano nazionale, le risorse vere, aggiuntive rispetto al passato, arrivano a circa 800 milioni, con i quali dovremmo coprire gli effetti dell’inflazione, una spesa farmaceutica che tende a lievitare e contenere le liste di attesa. Credo che siano state tradite tutte le promesse fatte nelle settimane scorse in cui erano stati annunciati 3, addirittura 4 miliardi di risorse aggiuntive per la sanità . Per la sanità la peggior manovra di sempre". Così l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini. "I valori nominali aumentano - insiste - ma quelli reali diminuiscono per l’incremento di alcuni fattori di costo. Chiedo al governo e in particolare al ministro Schillaci, un ripensamentoe". A fargli eco il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi.

