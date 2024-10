Le auto elettriche cinesi corrono verso la Borsa. Ecco perché (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non bastava aver messo a soqquadro l’intero mercato delle auto elettriche globale. Ora le case automobilistiche cinesi, vanno a caccia di soldi, forse per diventare ancora più competitive di quanto non siano già. Con tutte le conseguenze del caso già viste, a cominciare dalla crisi, decisamente nera, dell’industria tedesca. Byd e le sue sorelle si starebbero dirigendo sui mercati per raccogliere liquidità, attraverso Ipo, per colmare le perdite di cassa subite proprio per l’eccessiva concorrenza del settore, all’interno della Cina. Vale per tutti il caso di Horizon Robotics, che ha raccolto 5,4 miliardi di dollari sui listini di Hong Kong (696 milioni di dollari). Più nello specifico, il produttore di chip per auto a guida autonoma, che vanta clienti del calibro di Alibaba, Baidu, Byd, Intel e Volkswagen, ha venduto 1,36 miliardi di azioni a 3,99 dollari di Hong Kong. Formiche.net - Le auto elettriche cinesi corrono verso la Borsa. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non bastava aver messo a soqquadro l’intero mercato delleglobale. Ora le casemobilistiche, vanno a caccia di soldi, forse per diventare ancora più competitive di quanto non siano già. Con tutte le conseguenze del caso già viste, a cominciare dalla crisi, decisamente nera, dell’industria tedesca. Byd e le sue sorelle si starebbero dirigendo sui mercati per raccogliere liquidità, attraIpo, per colmare le perdite di cassa subite proprio per l’eccessiva concorrenza del settore, all’interno della Cina. Vale per tutti il caso di Horizon Robotics, che ha raccolto 5,4 miliardi di dollari sui listini di Hong Kong (696 milioni di dollari). Più nello specifico, il produttore di chip pera guidanoma, che vanta clienti del calibro di Alibaba, Baidu, Byd, Intel e Volkswagen, ha venduto 1,36 miliardi di azioni a 3,99 dollari di Hong Kong.

