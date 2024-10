L’attore di Un posto al sole Alberto Gimignani assolto dalle accuse di riciclaggio e ricettazione | l’incubo giudiziario iniziato 10 anni fa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo sei mesi agli arresti domiciliari e diecialla sbarra,è statoin primo grado dall’accusa di. «Il fatto non sussiste», la formula utilizzata ieri, giovedì 24 ottobre, dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma. Insomma, non c’è alcuna prova che dimostri l’operato come “tecnico” in una banda criminale di rivendita di cellulari rubati. E ora i suoi legali promettono battaglia contro la gogna mediatica di cui diecifa, all’epoca dell’arresto,era stato vittima. La vicenda giudiziaria e la promessa Noto al pubblico per le numerose e popolari serie tv (La Piovra, Unal, Distretto di polizia, R.I.S. Delitti Imperfetti) e i film di successo (Ricordati di me, Cadonubi), la trafila giudiziaria del 63enne era iniziata nel luglio 2014.